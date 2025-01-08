Ціна CHAD CAT (CHADCAT)
Поточна ціна CHAD CAT (CHADCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.42K USD. Ціна CHADCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHAD CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD
- зміна ціни CHAD CAT протягом дня — -26.98%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHAD CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHAD CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHAD CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHAD CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.98%
|30 днів
|$ 0
|-40.63%
|60 днів
|$ 0
|+209.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHAD CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-26.98%
+4.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem
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