Сьогоднішня ціна CHAD CAT (CHADCAT)

Поточна ціна CHAD CAT (CHADCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.42K USD. Ціна CHADCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHAD CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.64K USD

- зміна ціни CHAD CAT протягом дня — -26.98%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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