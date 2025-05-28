Ціна Chachamaru (CHACHA)
Поточна ціна Chachamaru (CHACHA) сьогодні становить 0,00018261 USD з ринковою капіталізацією $ 182,61K USD. Ціна CHACHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chachamaru:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chachamaru протягом дня — -35,31%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chachamaru до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chachamaru до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chachamaru до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chachamaru до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-35,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chachamaru: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,14%
-35,31%
-35,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
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