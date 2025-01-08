Ціна chabit (CB8)
Поточна ціна chabit (CB8) сьогодні становить 0.01300774 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CB8 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chabit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.71 USD
- зміна ціни chabit протягом дня — -10.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chabit до USD становила $ -0.00149149060629434.
За останні 30 днів зміна ціни chabit до USD становила $ -0.0035687072.
За останні 60 днів зміна ціни chabit до USD становила $ -0.0027543941.
За останні 90 днів зміна ціни chabit до USD становила $ -0.00695780552017308.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00149149060629434
|-10.28%
|30 днів
|$ -0.0035687072
|-27.43%
|60 днів
|$ -0.0027543941
|-21.17%
|90 днів
|$ -0.00695780552017308
|-34.84%
Останній аналіз цін chabit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-10.28%
-13.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CB8 is a token built on Binance Smart Chain that wants to revolutionize the Latin market by creating a platform that serves as a payment gateway between merchants and crypto.
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