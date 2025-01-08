Сьогоднішня ціна chabit (CB8)

Поточна ціна chabit (CB8) сьогодні становить 0.01300774 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CB8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chabit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.71 USD

- зміна ціни chabit протягом дня — -10.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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