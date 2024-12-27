Ціна CGTcoin (CGT)
Поточна ціна CGTcoin (CGT) сьогодні становить 0.00178372 USD з ринковою капіталізацією $ 356.74K USD. Ціна CGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CGTcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.57 USD
- зміна ціни CGTcoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CGTcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CGTcoin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни CGTcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CGTcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін CGTcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CGT Coin is a decentralized cryptocurrency project focused on building a seamless, global financial ecosystem that leverages blockchain technology for secure, efficient transactions and decentralized applications. The project addresses key issues like liquidity and user incentives in the crypto space by offering innovative solutions through its transaction fee structure, reward mechanisms, and governance features. Through its ecosystem, CGT Coin enables holders to participate in decentralized finance (DeFi) activities, liquidity mining, and governance decisions, creating a sustainable environment for both investors and users.
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