Сьогоднішня ціна CGTcoin (CGT)

Поточна ціна CGTcoin (CGT) сьогодні становить 0.00178372 USD з ринковою капіталізацією $ 356.74K USD. Ціна CGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CGTcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.57 USD

- зміна ціни CGTcoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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