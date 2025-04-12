Сьогоднішня ціна cGHS (CGHS)

Поточна ціна cGHS (CGHS) сьогодні становить 0.065062 USD з ринковою капіталізацією $ 22.31K USD. Ціна CGHS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cGHS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни cGHS протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 343.46K USD

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