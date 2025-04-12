Ціна cGHS (CGHS)
Поточна ціна cGHS (CGHS) сьогодні становить 0.065062 USD з ринковою капіталізацією $ 22.31K USD. Ціна CGHS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cGHS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни cGHS протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 343.46K USD
Отримуйте оновлення цін CGHS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CGHS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cGHS до USD становила $ +0.00035945.
За останні 30 днів зміна ціни cGHS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cGHS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cGHS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035945
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cGHS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+0.56%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CGHS до VND
₫1,668.254742
|1 CGHS до AUD
A$0.10344858
|1 CGHS до GBP
￡0.04944712
|1 CGHS до EUR
€0.05725456
|1 CGHS до USD
$0.065062
|1 CGHS до MYR
RM0.28757404
|1 CGHS до TRY
₺2.47625972
|1 CGHS до JPY
¥9.33834886
|1 CGHS до RUB
₽5.41445964
|1 CGHS до INR
₹5.60053696
|1 CGHS до IDR
Rp1,084.36623292
|1 CGHS до KRW
₩92.4173179
|1 CGHS до PHP
₱3.72024516
|1 CGHS до EGP
￡E.3.3376806
|1 CGHS до BRL
R$0.38126332
|1 CGHS до CAD
C$0.08978556
|1 CGHS до BDT
৳7.90698486
|1 CGHS до NGN
₦103.93264128
|1 CGHS до UAH
₴2.6935668
|1 CGHS до VES
Bs4.619402
|1 CGHS до PKR
Rs18.24468604
|1 CGHS до KZT
₸33.62339098
|1 CGHS до THB
฿2.17762514
|1 CGHS до TWD
NT$2.10605694
|1 CGHS до AED
د.إ0.23877754
|1 CGHS до CHF
Fr0.05270022
|1 CGHS до HKD
HK$0.5042305
|1 CGHS до MAD
.د.م0.6050766
|1 CGHS до MXN
$1.32271046