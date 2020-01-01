Токеноміка cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Дізнайтеся ключову інформацію про cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Офіційний вебсайт: https://www.cygnus.finance/ Whitepaper: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Купити CGETH.HASHKEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 501,95M $ 501,95M $ 501,95M Загальна пропозиція: $ 199,93K $ 199,93K $ 199,93K Циркуляційна пропозиція: $ 199,93K $ 199,93K $ 199,93K FDV (повністю розведена вартість): $ 501,95M $ 501,95M $ 501,95M Історичний максимум: $ 3 129,19 $ 3 129,19 $ 3 129,19 Історичний мінімум: $ 1 430,7 $ 1 430,7 $ 1 430,7 Поточна ціна: $ 2 510,63 $ 2 510,63 $ 2 510,63 Дізнайтеся більше про ціну cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Токеноміка cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGETH.HASHKEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGETH.HASHKEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGETH.HASHKEY, досліджуйте ціну токена CGETH.HASHKEY в реальному часі!

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