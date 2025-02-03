Ціна cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)
Поточна ціна cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) сьогодні становить 2,957.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGETH.HASHKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cgETH Hashkey Cloud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.42 USD
- зміна ціни cgETH Hashkey Cloud протягом дня — -4.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cgETH Hashkey Cloud до USD становила $ -142.273023642153.
За останні 30 днів зміна ціни cgETH Hashkey Cloud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cgETH Hashkey Cloud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cgETH Hashkey Cloud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -142.273023642153
|-4.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cgETH Hashkey Cloud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.59%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
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