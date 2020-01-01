Токеноміка CGAI (CGAI) Дізнайтеся ключову інформацію про CGAI (CGAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CGAI (CGAI) CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).

Secure tokenization and decentralized storage of files.

Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact. Офіційний вебсайт: https://ghostdrive.com/ Купити CGAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CGAI (CGAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CGAI (CGAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81,95K $ 81,95K $ 81,95K Загальна пропозиція: $ 566,22M $ 566,22M $ 566,22M Циркуляційна пропозиція: $ 566,22M $ 566,22M $ 566,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 81,95K $ 81,95K $ 81,95K Історичний максимум: $ 0,00526633 $ 0,00526633 $ 0,00526633 Історичний мінімум: $ 0,00011043 $ 0,00011043 $ 0,00011043 Поточна ціна: $ 0,00014474 $ 0,00014474 $ 0,00014474 Дізнайтеся більше про ціну CGAI (CGAI)

Токеноміка CGAI (CGAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CGAI (CGAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGAI, досліджуйте ціну токена CGAI в реальному часі!

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