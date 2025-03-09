Сьогоднішня ціна CGAI (CGAI)

Поточна ціна CGAI (CGAI) сьогодні становить 0.001176 USD з ринковою капіталізацією $ 665.88K USD. Ціна CGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CGAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD

- зміна ціни CGAI протягом дня — -7.33%

- циркуляційна пропозиція – 566.22M USD

Отримуйте оновлення цін CGAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CGAI.