Ціна CGAI (CGAI)
Поточна ціна CGAI (CGAI) сьогодні становить 0.001176 USD з ринковою капіталізацією $ 665.88K USD. Ціна CGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CGAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.19K USD
- зміна ціни CGAI протягом дня — -7.33%
- циркуляційна пропозиція – 566.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CGAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CGAI до USD становила $ -0.0004934400.
За останні 60 днів зміна ціни CGAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CGAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.33%
|30 днів
|$ -0.0004934400
|-41.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CGAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.33%
+7.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
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¥0.17408328
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