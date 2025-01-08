Ціна CFX Quantum (CFXQ)
Поточна ціна CFX Quantum (CFXQ) сьогодні становить 0.00313664 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CFXQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CFX Quantum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.78K USD
- зміна ціни CFX Quantum протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CFX Quantum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CFX Quantum до USD становила $ -0.0000659748.
За останні 60 днів зміна ціни CFX Quantum до USD становила $ -0.0001976983.
За останні 90 днів зміна ціни CFX Quantum до USD становила $ -0.001256517714801077.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ -0.0000659748
|-2.10%
|60 днів
|$ -0.0001976983
|-6.30%
|90 днів
|$ -0.001256517714801077
|-28.60%
Останній аналіз цін CFX Quantum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+0.16%
+0.87%
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