Токеноміка CFGI (CFGI) Дізнайтеся ключову інформацію про CFGI (CFGI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CFGI (CFGI) CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Офіційний вебсайт: https://cfgi.io/ Купити CFGI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CFGI (CFGI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CFGI (CFGI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,30M $ 9,30M $ 9,30M Загальна пропозиція: $ 8,19B $ 8,19B $ 8,19B Циркуляційна пропозиція: $ 8,19B $ 8,19B $ 8,19B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,30M $ 9,30M $ 9,30M Історичний максимум: $ 0,00141802 $ 0,00141802 $ 0,00141802 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00113547 $ 0,00113547 $ 0,00113547 Дізнайтеся більше про ціну CFGI (CFGI)

Токеноміка CFGI (CFGI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CFGI (CFGI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CFGI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CFGI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CFGI, досліджуйте ціну токена CFGI в реальному часі!

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