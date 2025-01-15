Сьогоднішня ціна CFGI (CFGI)

Поточна ціна CFGI (CFGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.42M USD. Ціна CFGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CFGI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.00K USD

- зміна ціни CFGI протягом дня — -13.91%

- циркуляційна пропозиція – 8.50B USD

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