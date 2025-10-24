Інформація щодо ціни CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 10,78 $ 10,78 $ 10,78 Мін. за 24 год $ 11,17 $ 11,17 $ 11,17 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 10,78$ 10,78 $ 10,78 Макс. за 24 год $ 11,17$ 11,17 $ 11,17 Рекордний максимум $ 13,34$ 13,34 $ 13,34 Найнижча ціна $ 10,29$ 10,29 $ 10,29 Зміна ціни (за 1 год) +0,32% Зміна ціни (1 дн.) +2,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,89%

Актуальна ціна CF Large Cap Index (LCAP) становить $11,1. За останні 24 години LCAP торгувався між мінімумом у $ 10,78 і максимумом у $ 11,17, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LCAP становить $ 13,34, тоді як його історичний мінімум — $ 10,29.

Що стосується короткострокових результатів, то LCAP змінився на +0,32% за останню годину, +2,75% за 24 години та на +1,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CF Large Cap Index (LCAP)

Ринкова капіталізація $ 5,25M$ 5,25M $ 5,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,25M$ 5,25M $ 5,25M Циркуляційне постачання 473,30K 473,30K 473,30K Загальна пропозиція 473 295,6960558172 473 295,6960558172 473 295,6960558172

Поточна ринкова капіталізація CF Large Cap Index — $ 5,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LCAP — 473,30K, зі загальною пропозицією 473295.6960558172. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25M.