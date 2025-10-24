Актуальна ціна CF Large Cap Index сьогодні становить 11,1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LCAP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LCAP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CF Large Cap Index сьогодні становить 11,1 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LCAP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LCAP на MEXC вже зараз.

Докладніше про LCAP

Інформація про ціну LCAP

Whitepaper LCAP

Офіційний вебсайт LCAP

Токеноміка LCAP

Прогноз ціни LCAP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип CF Large Cap Index

Ціна CF Large Cap Index (LCAP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LCAP до USD:

$11,1
$11,1$11,1
+2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CF Large Cap Index (LCAP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:38:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 10,78
$ 10,78$ 10,78
Мін. за 24 год
$ 11,17
$ 11,17$ 11,17
Макс. за 24 год

$ 10,78
$ 10,78$ 10,78

$ 11,17
$ 11,17$ 11,17

$ 13,34
$ 13,34$ 13,34

$ 10,29
$ 10,29$ 10,29

+0,32%

+2,75%

+1,89%

+1,89%

Актуальна ціна CF Large Cap Index (LCAP) становить $11,1. За останні 24 години LCAP торгувався між мінімумом у $ 10,78 і максимумом у $ 11,17, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LCAP становить $ 13,34, тоді як його історичний мінімум — $ 10,29.

Що стосується короткострокових результатів, то LCAP змінився на +0,32% за останню годину, +2,75% за 24 години та на +1,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CF Large Cap Index (LCAP)

$ 5,25M
$ 5,25M$ 5,25M

--
----

$ 5,25M
$ 5,25M$ 5,25M

473,30K
473,30K 473,30K

473 295,6960558172
473 295,6960558172 473 295,6960558172

Поточна ринкова капіталізація CF Large Cap Index — $ 5,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LCAP — 473,30K, зі загальною пропозицією 473295.6960558172. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25M.

Історія ціни CF Large Cap Index (LCAP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CF Large Cap Index до USD становила $ +0,296968.
За останні 30 днів зміна ціни CF Large Cap Index до USD становила $ -0,4151277900.
За останні 60 днів зміна ціни CF Large Cap Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CF Large Cap Index до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,296968+2,75%
30 днів$ -0,4151277900-3,73%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CF Large Cap Index (LCAP)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни CF Large Cap Index (USD)

Скільки коштуватиме CF Large Cap Index (LCAP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CF Large Cap Index (LCAP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CF Large Cap Index.

Перегляньте прогноз ціни CF Large Cap Index вже зараз!

LCAP до місцевих валют

Токеноміка CF Large Cap Index (LCAP)

Розуміння токеноміки CF Large Cap Index (LCAP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LCAP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про CF Large Cap Index (LCAP)

Скільки сьогодні коштує CF Large Cap Index (LCAP)?
Актуальна ціна LCAP у USD становить 11,1 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LCAP до USD?
Поточна ціна LCAP до USD — $ 11,1. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CF Large Cap Index?
Ринкова капіталізація LCAP — $ 5,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LCAP?
Циркуляційна пропозиція LCAP — 473,30K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LCAP?
LCAP досяг історичної максимальної ціни у 13,34 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LCAP?
Історична мінімальна ціна LCAP становила 10,29 USD.
Який обсяг торгівлі LCAP?
Актуальний обсяг торгівлі LCAP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LCAP цього року?
LCAP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LCAP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:38:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CF Large Cap Index (LCAP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.