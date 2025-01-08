Ціна Ceto Swap Burned CETO (BCETO)
Поточна ціна Ceto Swap Burned CETO (BCETO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCETO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ceto Swap Burned CETO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.09 USD
- зміна ціни Ceto Swap Burned CETO протягом дня — -10.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ceto Swap Burned CETO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ceto Swap Burned CETO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ceto Swap Burned CETO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ceto Swap Burned CETO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.42%
|30 днів
|$ 0
|-50.83%
|60 днів
|$ 0
|-57.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ceto Swap Burned CETO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-10.42%
-20.06%
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