Ціна Ceto Swap (CETO)
Поточна ціна Ceto Swap (CETO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CETO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ceto Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.79 USD
- зміна ціни Ceto Swap протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ceto Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ceto Swap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ceto Swap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ceto Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ 0
|-54.52%
|60 днів
|$ 0
|-60.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ceto Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.20%
-27.87%
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