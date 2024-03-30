Сьогоднішня ціна CetCoinSOL (CET)

Поточна ціна CetCoinSOL (CET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.20K USD. Ціна CET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CetCoinSOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80 USD

- зміна ціни CetCoinSOL протягом дня — -6.93%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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