Сьогоднішня ціна Cerus (CERUS)

Поточна ціна Cerus (CERUS) сьогодні становить 0.117272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CERUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cerus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.53 USD

- зміна ціни Cerus протягом дня — -9.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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