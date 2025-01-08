Ціна Cerus (CERUS)
Поточна ціна Cerus (CERUS) сьогодні становить 0.117272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CERUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cerus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.53 USD
- зміна ціни Cerus протягом дня — -9.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cerus до USD становила $ -0.0130029871220759.
За останні 30 днів зміна ціни Cerus до USD становила $ -0.0674720933.
За останні 60 днів зміна ціни Cerus до USD становила $ +0.0275605383.
За останні 90 днів зміна ціни Cerus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0130029871220759
|-9.98%
|30 днів
|$ -0.0674720933
|-57.53%
|60 днів
|$ +0.0275605383
|+23.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cerus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-9.98%
+3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CERUS is the governance token that empowers holders to vote on the various factors which control our Synergy NFT vaults.
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