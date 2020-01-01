Токеноміка CertaiK by Virtuals (CERTAI) Дізнайтеся ключову інформацію про CertaiK by Virtuals (CERTAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Офіційний вебсайт: https://www.certaik.xyz/ Купити CERTAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CertaiK by Virtuals (CERTAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CertaiK by Virtuals (CERTAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Загальна пропозиція: $ 997,20M $ 997,20M $ 997,20M Циркуляційна пропозиція: $ 997,20M $ 997,20M $ 997,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Історичний максимум: $ 0,01099858 $ 0,01099858 $ 0,01099858 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0010408 $ 0,0010408 $ 0,0010408 Дізнайтеся більше про ціну CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Токеноміка CertaiK by Virtuals (CERTAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CertaiK by Virtuals (CERTAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CERTAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CERTAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CERTAI, досліджуйте ціну токена CERTAI в реальному часі!

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