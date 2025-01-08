Ціна CertaiK by Virtuals (CERTAI)
Поточна ціна CertaiK by Virtuals (CERTAI) сьогодні становить 0.00494216 USD з ринковою капіталізацією $ 4.93M USD. Ціна CERTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CertaiK by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.86K USD
- зміна ціни CertaiK by Virtuals протягом дня — -18.31%
- циркуляційна пропозиція – 997.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CertaiK by Virtuals до USD становила $ -0.001108150610443351.
За останні 30 днів зміна ціни CertaiK by Virtuals до USD становила $ +0.0132079685.
За останні 60 днів зміна ціни CertaiK by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CertaiK by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001108150610443351
|-18.31%
|30 днів
|$ +0.0132079685
|+267.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CertaiK by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-18.31%
-33.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.
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