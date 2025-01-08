Сьогоднішня ціна CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Поточна ціна CertaiK by Virtuals (CERTAI) сьогодні становить 0.00494216 USD з ринковою капіталізацією $ 4.93M USD. Ціна CERTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CertaiK by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.86K USD

- зміна ціни CertaiK by Virtuals протягом дня — -18.31%

- циркуляційна пропозиція – 997.20M USD

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