Сьогоднішня ціна Ceres (CERES)

Поточна ціна Ceres (CERES) сьогодні становить 7.39 USD з ринковою капіталізацією $ 169.89K USD. Ціна CERES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ceres:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.17 USD

- зміна ціни Ceres протягом дня — -1.14%

- циркуляційна пропозиція – 22.99K USD

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