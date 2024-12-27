Ціна Ceres (CERES)
Поточна ціна Ceres (CERES) сьогодні становить 7.39 USD з ринковою капіталізацією $ 169.89K USD. Ціна CERES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ceres:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.17 USD
- зміна ціни Ceres протягом дня — -1.14%
- циркуляційна пропозиція – 22.99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ceres до USD становила $ -0.08549708695153.
За останні 30 днів зміна ціни Ceres до USD становила $ -0.8872020160.
За останні 60 днів зміна ціни Ceres до USD становила $ -1.6716712080.
За останні 90 днів зміна ціни Ceres до USD становила $ -5.572638122016537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.08549708695153
|-1.14%
|30 днів
|$ -0.8872020160
|-12.00%
|60 днів
|$ -1.6716712080
|-22.62%
|90 днів
|$ -5.572638122016537
|-42.98%
Останній аналіз цін Ceres: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-1.14%
-1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ceres is one of the first projects on SORA (XOR) blockchain which won Kusama parachain auction and will be future Polkadot parachain. Ceres is developing DeFi services and utilities for new projects and tokens on Polkaswap (Cross-chain exchange on SORA/Polkadot). Our products so far Ceres staking - https://dapps.cerestoken.io/staking Liquidity Locker - https://dapps.cerestoken.io/liquidity_locker Ceres Tools (like Dextools but for Polkaswap) - https://tools.cerestoken.io/ Token Locker - https://dapps.cerestoken.io/token_locker Ceres Governance platform - https://dapps.cerestoken.io/governance Upcoming products Ceres Launchpad (will make it easier for projects to launch on SORA) and Demeter Farming platform (first farming platform on SORA)
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