Сьогоднішня ціна Cerebrum DAO (NEURON)

Поточна ціна Cerebrum DAO (NEURON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.98M USD. Ціна NEURON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cerebrum DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 476.19K USD

- зміна ціни Cerebrum DAO протягом дня — +63.72%

- циркуляційна пропозиція – 17.44B USD

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