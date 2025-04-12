Сьогоднішня ціна Cerebrum (CBM)

Поточна ціна Cerebrum (CBM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.85K USD. Ціна CBM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cerebrum:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cerebrum протягом дня — -27.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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