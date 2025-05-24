Ціна Cerebro (CRX)
Поточна ціна Cerebro (CRX) сьогодні становить 0,00265884 USD з ринковою капіталізацією $ 26,59K USD. Ціна CRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cerebro:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cerebro протягом дня — -0,45%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cerebro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cerebro до USD становила $ -0,0012400675.
За останні 60 днів зміна ціни Cerebro до USD становила $ -0,0020925379.
За останні 90 днів зміна ціни Cerebro до USD становила $ -0,05542693222163274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,45%
|30 днів
|$ -0,0012400675
|-46,63%
|60 днів
|$ -0,0020925379
|-78,70%
|90 днів
|$ -0,05542693222163274
|-95,42%
Останній аналіз цін Cerebro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,45%
-25,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)
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