Ціна CEREAL (CEP)
Поточна ціна CEREAL (CEP) сьогодні становить 0.00597 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна CEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CEREAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.21K USD
- зміна ціни CEREAL протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 180.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CEREAL до USD становила $ -0.000116987890208501.
За останні 30 днів зміна ціни CEREAL до USD становила $ +0.0040087176.
За останні 60 днів зміна ціни CEREAL до USD становила $ +0.0050125773.
За останні 90 днів зміна ціни CEREAL до USD становила $ +0.0024292790656236257.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000116987890208501
|-1.92%
|30 днів
|$ +0.0040087176
|+67.15%
|60 днів
|$ +0.0050125773
|+83.96%
|90 днів
|$ +0.0024292790656236257
|+68.61%
Останній аналіз цін CEREAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-1.92%
+29.06%
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