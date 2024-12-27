Сьогоднішня ціна CEREAL (CEP)

Поточна ціна CEREAL (CEP) сьогодні становить 0.00597 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна CEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CEREAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.21K USD

- зміна ціни CEREAL протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 180.11M USD

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