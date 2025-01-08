Ціна Cerberus (CRBRUS)
Поточна ціна Cerberus (CRBRUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRBRUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cerberus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.10 USD
- зміна ціни Cerberus протягом дня — -8.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cerberus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cerberus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cerberus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cerberus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.39%
|30 днів
|$ 0
|-59.24%
|60 днів
|$ 0
|+22.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cerberus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-8.39%
+4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducting Cerberus (pronounced - [ kur-ber-uhs]) the first ever three headed dog meme-coin in Cosmos network Cerberus will be a community lead meme-coin that will allow the community to vote on various proposals on the future use of the coin. The community can gain value from the coin by staking Cerberus ($CRBRUS) with delegators and liquidity pools.
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