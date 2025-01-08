Сьогоднішня ціна CERBEROGE (CERBER)

Поточна ціна CERBEROGE (CERBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.22K USD. Ціна CERBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CERBEROGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.26 USD

- зміна ціни CERBEROGE протягом дня — -6.14%

- циркуляційна пропозиція – 124.99T USD

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