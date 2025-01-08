Ціна Centurion Invest (CIX)
Поточна ціна Centurion Invest (CIX) сьогодні становить 0.00460043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Centurion Invest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.77 USD
- зміна ціни Centurion Invest протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Centurion Invest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Centurion Invest до USD становила $ -0.0003696836.
За останні 60 днів зміна ціни Centurion Invest до USD становила $ -0.0006019727.
За останні 90 днів зміна ціни Centurion Invest до USD становила $ +0.000309411077743778.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003696836
|-8.03%
|60 днів
|$ -0.0006019727
|-13.08%
|90 днів
|$ +0.000309411077743778
|+7.21%
Останній аналіз цін Centurion Invest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Centurion Invest Token (CIX) is an ERC20 deflationary token and native to Centurion Invest which powers the overall CIEx ecosystem, with utilities and benefits across payments, financial services, loyalty rewards, referral bonuses, airdrops, high APY passive income staking, options, spot trading, margin trades, Visa crypto debit card, ETF, NFTs, and derivatives.
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