Сьогоднішня ціна Centrifuge (CFG)

Поточна ціна Centrifuge (CFG) сьогодні становить 0.319024 USD з ринковою капіталізацією $ 162.57M USD. Ціна CFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Centrifuge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42M USD

- зміна ціни Centrifuge протягом дня — +3.02%

- циркуляційна пропозиція – 509.99M USD

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