Ціна Centrifuge (CFG)
Поточна ціна Centrifuge (CFG) сьогодні становить 0.319024 USD з ринковою капіталізацією $ 162.57M USD. Ціна CFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Centrifuge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42M USD
- зміна ціни Centrifuge протягом дня — +3.02%
- циркуляційна пропозиція – 509.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Centrifuge до USD становила $ +0.00934712.
За останні 30 днів зміна ціни Centrifuge до USD становила $ -0.0585657240.
За останні 60 днів зміна ціни Centrifuge до USD становила $ +0.0243960204.
За останні 90 днів зміна ціни Centrifuge до USD становила $ -0.0718725942687429.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00934712
|+3.02%
|30 днів
|$ -0.0585657240
|-18.35%
|60 днів
|$ +0.0243960204
|+7.65%
|90 днів
|$ -0.0718725942687429
|-18.38%
Останній аналіз цін Centrifuge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.25%
+3.02%
+1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The centrifuge token model powers centrifuge, providing the framework needed to run the platform without reliance on a single point of failure, including the centrifuge team or Company, and to accelerate its utility. To accomplish this, centrifuge leverages the cryptoeconomic primitives of a native token called the centrifuge token (cfg), a nominated-proof-of-stake consensus algorithm that employs centrifuge to stake value, rewards for centrifuge adoption, and an on-chain governance mechanism that empowers centrifuge holders to guide the development of centrifuge.
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