Інформація щодо ціни Centric Swap (CNS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01873632$ 0,01873632 $ 0,01873632 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) -1,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87%

Актуальна ціна Centric Swap (CNS) становить --. За останні 24 години CNS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CNS становить $ 0,01873632, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CNS змінився на -0,03% за останню годину, -1,58% за 24 години та на -6,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Centric Swap (CNS)

Ринкова капіталізація $ 33,81K$ 33,81K $ 33,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,81K$ 33,81K $ 33,81K Циркуляційне постачання 369,59B 369,59B 369,59B Загальна пропозиція 369 592 121 791,1336 369 592 121 791,1336 369 592 121 791,1336

Поточна ринкова капіталізація Centric Swap — $ 33,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CNS — 369,59B, зі загальною пропозицією 369592121791.1336. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,81K.