Токеноміка Central Doge Republic Meme (CDR) Дізнайтеся ключову інформацію про Central Doge Republic Meme (CDR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Central Doge Republic Meme (CDR) CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/ANPSUN2NSA25w47r3U4NxQitHWCSSzgz4grzTL34pump Купити CDR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Central Doge Republic Meme (CDR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Central Doge Republic Meme (CDR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.03K $ 3.03K $ 3.03K Загальна пропозиція: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Циркуляційна пропозиція: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (повністю розведена вартість): $ 3.03K $ 3.03K $ 3.03K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Central Doge Republic Meme (CDR)

Токеноміка Central Doge Republic Meme (CDR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Central Doge Republic Meme (CDR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CDR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CDR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CDR, досліджуйте ціну токена CDR в реальному часі!

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