Ціна Central Doge Republic Meme (CDR)
Поточна ціна Central Doge Republic Meme (CDR) сьогодні становить 0.00000924 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24K USD. Ціна CDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Central Doge Republic Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18M USD
- зміна ціни Central Doge Republic Meme протягом дня — -92.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Central Doge Republic Meme до USD становила $ -0.000111877524353915.
За останні 30 днів зміна ціни Central Doge Republic Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Central Doge Republic Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Central Doge Republic Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000111877524353915
|-92.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Central Doge Republic Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.25%
-92.36%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.
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