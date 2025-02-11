Сьогоднішня ціна Central Doge Republic Meme (CDR)

Поточна ціна Central Doge Republic Meme (CDR) сьогодні становить 0.00000924 USD з ринковою капіталізацією $ 9.24K USD. Ціна CDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Central Doge Republic Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18M USD

- зміна ціни Central Doge Republic Meme протягом дня — -92.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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