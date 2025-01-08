Сьогоднішня ціна Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC)

Поточна ціна Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Central Bank Digital Currency Memecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.97 USD

- зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin протягом дня — -7.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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