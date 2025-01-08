Ціна Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC)
Поточна ціна Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Central Bank Digital Currency Memecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.97 USD
- зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin протягом дня — -7.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Central Bank Digital Currency Memecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.97%
|30 днів
|$ 0
|+92.26%
|60 днів
|$ 0
|+84.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Central Bank Digital Currency Memecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-7.97%
+42.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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