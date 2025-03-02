Ціна Centcex (CENX)
Поточна ціна Centcex (CENX) сьогодні становить 0.00011971 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CENX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Centcex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD
- зміна ціни Centcex протягом дня — +2.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Centcex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Centcex до USD становила $ -0.0000112483.
За останні 60 днів зміна ціни Centcex до USD становила $ -0.0000486651.
За останні 90 днів зміна ціни Centcex до USD становила $ -0.0001536111835638021.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.58%
|30 днів
|$ -0.0000112483
|-9.39%
|60 днів
|$ -0.0000486651
|-40.65%
|90 днів
|$ -0.0001536111835638021
|-56.20%
Останній аналіз цін Centcex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+2.58%
-2.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Centcex is that trusted gateway for blockchain and the emerging decentralized economy, by providing a safer, faster and smarter cryptocurrency experience for all users to enter and thrive in this new decentralized economy. Guided by an integrated and dynamic thinking, our blockchain platform allows users to have access to countless products and services that are indispensable on a daily basis, including exchange, staking, and payment channels and more.
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