Сьогоднішня ціна Centcex (CENX)

Поточна ціна Centcex (CENX) сьогодні становить 0.00011971 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CENX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Centcex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни Centcex протягом дня — +2.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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