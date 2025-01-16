Ціна CentBit (CBIT)
Поточна ціна CentBit (CBIT) сьогодні становить 0.079875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CentBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.59 USD
- зміна ціни CentBit протягом дня — -3.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CentBit до USD становила $ -0.00266281705299148.
За останні 30 днів зміна ціни CentBit до USD становила $ -0.0416855164.
За останні 60 днів зміна ціни CentBit до USD становила $ -0.0485061545.
За останні 90 днів зміна ціни CentBit до USD становила $ -0.06153744878810177.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00266281705299148
|-3.22%
|30 днів
|$ -0.0416855164
|-52.18%
|60 днів
|$ -0.0485061545
|-60.72%
|90 днів
|$ -0.06153744878810177
|-43.51%
Останній аналіз цін CentBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.14%
-3.22%
-22.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CentBit ($CBIT) is the pride of the Bangladeshi crypto community, openly launched with a commitment to safety and longevity. Supported by a robust team, Crypto Expert BD ensures the coin’s stability through transparent practices, including bill payments and community giveaways. Join the journey of CentBit, where trust meets innovation in the world of cryptocurrency.
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