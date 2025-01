Що таке CentBit ( CBIT)

CentBit ($CBIT) is the pride of the Bangladeshi crypto community, openly launched with a commitment to safety and longevity. Supported by a robust team, Crypto Expert BD ensures the coin’s stability through transparent practices, including bill payments and community giveaways. Join the journey of CentBit, where trust meets innovation in the world of cryptocurrency.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс CentBit (CBIT) Whitepaper Офіційний вебсайт