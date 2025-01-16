Ціна Censored AI (CENS)
Поточна ціна Censored AI (CENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Censored AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.53K USD
- зміна ціни Censored AI протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Censored AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Censored AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Censored AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Censored AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ 0
|-19.86%
|60 днів
|$ 0
|-39.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Censored AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+0.12%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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