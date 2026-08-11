Сьогоднішня ціна CeluvPlay

Поточна ціна CeluvPlay (CELB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CELB до USD становить $ 0 за CELB.

CeluvPlay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,882.75, з циркуляційною пропозицією у 238.75M CELB. Протягом останніх 24 годин CELB торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02870663, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CELB змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CeluvPlay (CELB)

Ринкова капіталізація $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K Циркуляційне постачання 238.75M 238.75M 238.75M Загальна пропозиція 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація CeluvPlay — $ 11.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CELB — 238.75M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 248.85K.