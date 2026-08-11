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Поточна ціна CeluvPlay сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CELB становить 11,882.75 USD. Відстежуйте оновлення цін CELB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CeluvPlay сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CELB становить 11,882.75 USD. Відстежуйте оновлення цін CELB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CELB

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Ціна CeluvPlay (CELB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CELB до USD:

$0.00004977
$0.00004977$0.00004977
-97.20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни CeluvPlay (CELB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:11:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CeluvPlay

Поточна ціна CeluvPlay (CELB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CELB до USD становить $ 0 за CELB.

CeluvPlay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,882.75, з циркуляційною пропозицією у 238.75M CELB. Протягом останніх 24 годин CELB торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02870663, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CELB змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CeluvPlay (CELB)

$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K

--
----

$ 248.85K
$ 248.85K$ 248.85K

238.75M
238.75M 238.75M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація CeluvPlay — $ 11.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CELB — 238.75M, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 248.85K.

Історія ціни CeluvPlay у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.02870663
$ 0.02870663$ 0.02870663

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни CeluvPlay (CELB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CeluvPlay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CeluvPlay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CeluvPlay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CeluvPlay до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-99.81%
60 днів$ 0-99.68%
90 днів----

Прогноз ціни CeluvPlay

Прогноз ціни CeluvPlay (CELB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CELB у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни CeluvPlay (CELB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CeluvPlay потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CeluvPlay у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CELB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CeluvPlay.

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Ресурс CeluvPlay (CELB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Про CeluvPlay

На якій блокчейн-мережі працює CeluvPlay?

CeluvPlay працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна CELB?

Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить CeluvPlay?

CeluvPlay належить до категорії Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,IP. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти CELB зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація CeluvPlay?

Його ринкова капіталізація становить ₴523815.8704797066400000, що ставить актив на #9883 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів CELB зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 238750000.0 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували CeluvPlay сьогодні?

За останню добу CELB згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин CeluvPlay коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:11:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CeluvPlay (CELB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

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$0.4178
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DAPPOS

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$0.49551$0.49551

+29.76%

The Toad Pepe

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$0.01760
$0.01760$0.01760

+40.46%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17585
$0.17585$0.17585

-12.90%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028429
$0.028429$0.028429

+90.83%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.70412
$0.70412$0.70412

+59.56%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00885
$0.00885$0.00885

+47.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7193
$2.7193$2.7193

+50.97%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.49551
$0.49551$0.49551

+29.76%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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