Токеноміка Celo Nigerian Naira (CNGN) Дізнайтеся ключову інформацію про Celo Nigerian Naira (CNGN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Celo Nigerian Naira (CNGN) cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Офіційний вебсайт: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Купити CNGN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Celo Nigerian Naira (CNGN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Celo Nigerian Naira (CNGN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,51K $ 12,51K $ 12,51K Загальна пропозиція: $ 19,36M $ 19,36M $ 19,36M Циркуляційна пропозиція: $ 19,36M $ 19,36M $ 19,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,51K $ 12,51K $ 12,51K Історичний максимум: $ 0,0006501 $ 0,0006501 $ 0,0006501 Історичний мінімум: $ 0,00063308 $ 0,00063308 $ 0,00063308 Поточна ціна: $ 0,00064664 $ 0,00064664 $ 0,00064664 Дізнайтеся більше про ціну Celo Nigerian Naira (CNGN)

Токеноміка Celo Nigerian Naira (CNGN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Celo Nigerian Naira (CNGN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CNGN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CNGN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CNGN, досліджуйте ціну токена CNGN в реальному часі!

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