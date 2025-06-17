Ціна Celo Nigerian Naira (CNGN)
Поточна ціна Celo Nigerian Naira (CNGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,88K USD. Ціна CNGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo Nigerian Naira:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Celo Nigerian Naira протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 18,42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo Nigerian Naira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Celo Nigerian Naira до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Celo Nigerian Naira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Celo Nigerian Naira до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
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Останній аналіз цін Celo Nigerian Naira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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