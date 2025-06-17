Сьогоднішня ціна Celo Nigerian Naira (CNGN)

Поточна ціна Celo Nigerian Naira (CNGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11,88K USD. Ціна CNGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Nigerian Naira:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Celo Nigerian Naira протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 18,42M USD

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