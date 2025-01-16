Сьогоднішня ціна Celo Kenyan Shilling (CKES)

Поточна ціна Celo Kenyan Shilling (CKES) сьогодні становить 0.00767503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CKES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Kenyan Shilling:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 763.12K USD

- зміна ціни Celo Kenyan Shilling протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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