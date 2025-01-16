Ціна Celo Kenyan Shilling (CKES)
Поточна ціна Celo Kenyan Shilling (CKES) сьогодні становить 0.00767503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CKES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo Kenyan Shilling:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 763.12K USD
- зміна ціни Celo Kenyan Shilling протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo Kenyan Shilling до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Celo Kenyan Shilling до USD становила $ -0.0000898231.
За останні 60 днів зміна ціни Celo Kenyan Shilling до USD становила $ -0.0000556861.
За останні 90 днів зміна ціни Celo Kenyan Shilling до USD становила $ -0.000142785533807124.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0000898231
|-1.17%
|60 днів
|$ -0.0000556861
|-0.72%
|90 днів
|$ -0.000142785533807124
|-1.82%
Останній аналіз цін Celo Kenyan Shilling: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.06%
-0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cKES is a stablecoin following a price of fiat currency Kenyan Shilling
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