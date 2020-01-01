Токеноміка Celo Japanese Yen (CJPY) Дізнайтеся ключову інформацію про Celo Japanese Yen (CJPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Celo Japanese Yen (CJPY) cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Офіційний вебсайт: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Купити CJPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Celo Japanese Yen (CJPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Celo Japanese Yen (CJPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Загальна пропозиція: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Циркуляційна пропозиція: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M FDV (повністю розведена вартість): $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Історичний максимум: $ 0.00700538 $ 0.00700538 $ 0.00700538 Історичний мінімум: $ 0.00675245 $ 0.00675245 $ 0.00675245 Поточна ціна: $ 0.00694759 $ 0.00694759 $ 0.00694759 Дізнайтеся більше про ціну Celo Japanese Yen (CJPY)

Токеноміка Celo Japanese Yen (CJPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Celo Japanese Yen (CJPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CJPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CJPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CJPY, досліджуйте ціну токена CJPY в реальному часі!

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