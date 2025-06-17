Сьогоднішня ціна Celo Japanese Yen (CJPY)

Поточна ціна Celo Japanese Yen (CJPY) сьогодні становить 0,00693325 USD з ринковою капіталізацією $ 24,59K USD. Ціна CJPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Japanese Yen:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Celo Japanese Yen протягом дня — -0,03%

- циркуляційна пропозиція – 3,55M USD

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