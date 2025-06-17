Ціна Celo Japanese Yen (CJPY)
Поточна ціна Celo Japanese Yen (CJPY) сьогодні становить 0,00693325 USD з ринковою капіталізацією $ 24,59K USD. Ціна CJPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo Japanese Yen:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Celo Japanese Yen протягом дня — -0,03%
- циркуляційна пропозиція – 3,55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo Japanese Yen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Celo Japanese Yen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Celo Japanese Yen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Celo Japanese Yen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Celo Japanese Yen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,05%
-0,03%
+0,17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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