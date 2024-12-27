Сьогоднішня ціна Celo Euro (CEUR)

Поточна ціна Celo Euro (CEUR) сьогодні становить 1.041 USD з ринковою капіталізацією $ 6.29M USD. Ціна CEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Euro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.97M USD

- зміна ціни Celo Euro протягом дня — -0.34%

- циркуляційна пропозиція – 6.04M USD

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