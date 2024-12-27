Ціна Celo Euro (CEUR)
Поточна ціна Celo Euro (CEUR) сьогодні становить 1.041 USD з ринковою капіталізацією $ 6.29M USD. Ціна CEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo Euro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.97M USD
- зміна ціни Celo Euro протягом дня — -0.34%
- циркуляційна пропозиція – 6.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo Euro до USD становила $ -0.003631130849787.
За останні 30 днів зміна ціни Celo Euro до USD становила $ -0.0060350934.
За останні 60 днів зміна ціни Celo Euro до USD становила $ -0.0403700841.
За останні 90 днів зміна ціни Celo Euro до USD становила $ -0.0763664886413714.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003631130849787
|-0.34%
|30 днів
|$ -0.0060350934
|-0.57%
|60 днів
|$ -0.0403700841
|-3.87%
|90 днів
|$ -0.0763664886413714
|-6.83%
Останній аналіз цін Celo Euro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.34%
+1.11%
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