Сьогоднішня ціна Celo Dollar (CUSD)

Поточна ціна Celo Dollar (CUSD) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 35.53M USD. Ціна CUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63M USD

- зміна ціни Celo Dollar протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 35.55M USD

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