Ціна Celo Canadian Dollar (CCAD)
Поточна ціна Celo Canadian Dollar (CCAD) сьогодні становить 0,728523 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CCAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo Canadian Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Celo Canadian Dollar протягом дня — +0,20%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo Canadian Dollar до USD становила $ +0,00143862.
За останні 30 днів зміна ціни Celo Canadian Dollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Celo Canadian Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Celo Canadian Dollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00143862
|+0,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Celo Canadian Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0,20%
+1,22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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