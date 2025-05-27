Сьогоднішня ціна Celo Canadian Dollar (CCAD)

Поточна ціна Celo Canadian Dollar (CCAD) сьогодні становить 0,728523 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CCAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo Canadian Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Celo Canadian Dollar протягом дня — +0,20%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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