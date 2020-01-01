Токеноміка Celo Australian Dollar (CAUD) Дізнайтеся ключову інформацію про Celo Australian Dollar (CAUD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Celo Australian Dollar (CAUD) cAUD is a Australian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cAUD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cAUD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Офіційний вебсайт: https://www.mento.org/ Whitepaper: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Купити CAUD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Celo Australian Dollar (CAUD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Celo Australian Dollar (CAUD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 6,57B $ 6,57B $ 6,57B Історичний максимум: $ 0,663658 $ 0,663658 $ 0,663658 Історичний мінімум: $ 0,628086 $ 0,628086 $ 0,628086 Поточна ціна: $ 0,657308 $ 0,657308 $ 0,657308 Дізнайтеся більше про ціну Celo Australian Dollar (CAUD)

Токеноміка Celo Australian Dollar (CAUD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Celo Australian Dollar (CAUD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAUD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAUD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAUD, досліджуйте ціну токена CAUD в реальному часі!

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