Ціна Celo (CELO)
Поточна ціна Celo (CELO) сьогодні становить 0.422225 USD з ринковою капіталізацією $ 237.54M USD. Ціна CELO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.46M USD
- зміна ціни Celo протягом дня — +2.29%
- циркуляційна пропозиція – 562.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celo до USD становила $ +0.00943518.
За останні 30 днів зміна ціни Celo до USD становила $ -0.1773631690.
За останні 60 днів зміна ціни Celo до USD становила $ -0.2565493989.
За останні 90 днів зміна ціни Celo до USD становила $ -0.2209163317191264.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00943518
|+2.29%
|30 днів
|$ -0.1773631690
|-42.00%
|60 днів
|$ -0.2565493989
|-60.76%
|90 днів
|$ -0.2209163317191264
|-34.34%
Останній аналіз цін Celo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
+2.29%
-21.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Celo enables participation on the Platform, with the opportunity to earn rewards through network participation. Celo’s stability mechanism and token economics are designed in such a way that demand for cGLD directly increases as demand for Celo Dollars (cUSD) and other stable value assets increases. cGLD is a native cryptographic digital asset created at the mainnet release of the Celo Platform. cGLD has no relationship to physical gold. cGLD is a utility and governance asset required to participate on the Celo Platform. Some uses include: Running a validator to secure and operate aspects of the Celo Platform Voting for validators working to secure and operate the Celo Platform Participating in governance decisions to influence the future of the Celo Platform Supporting applications on the platform cGLD forms part of the overcollateralized reserve that supports the Celo stable value assets (initially Celo Dollar or cUSD). The Celo Protocol automatically adds cGLD to the reserve whenever the Celo stable value asset supply increases.
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