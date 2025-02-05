Сьогоднішня ціна Celo (CELO)

Поточна ціна Celo (CELO) сьогодні становить 0.422225 USD з ринковою капіталізацією $ 237.54M USD. Ціна CELO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.46M USD

- зміна ціни Celo протягом дня — +2.29%

- циркуляційна пропозиція – 562.41M USD

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