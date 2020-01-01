Токеноміка CELLULA (CELA) Дізнайтеся ключову інформацію про CELLULA (CELA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CELLULA (CELA) What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users. Офіційний вебсайт: https://www.cellula.life/ Купити CELA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CELLULA (CELA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CELLULA (CELA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,65K $ 72,65K $ 72,65K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 62,00M $ 62,00M $ 62,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 0,071922 $ 0,071922 $ 0,071922 Історичний мінімум: $ 0,00109271 $ 0,00109271 $ 0,00109271 Поточна ціна: $ 0,00117237 $ 0,00117237 $ 0,00117237 Дізнайтеся більше про ціну CELLULA (CELA)

Токеноміка CELLULA (CELA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CELLULA (CELA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CELA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CELA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CELA, досліджуйте ціну токена CELA в реальному часі!

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