Сьогоднішня ціна CELLULA (CELA)

Поточна ціна CELLULA (CELA) сьогодні становить 0.02225624 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна CELA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CELLULA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.40M USD

- зміна ціни CELLULA протягом дня — -5.16%

- циркуляційна пропозиція – 62.00M USD

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