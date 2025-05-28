Сьогоднішня ціна Cellex (CELLEX)

Поточна ціна Cellex (CELLEX) сьогодні становить 0.00241574 USD з ринковою капіталізацією $ 241.57K USD. Ціна CELLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cellex:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cellex протягом дня — +2.06%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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