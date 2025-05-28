Ціна Cellex (CELLEX)
Поточна ціна Cellex (CELLEX) сьогодні становить 0.00241574 USD з ринковою капіталізацією $ 241.57K USD. Ціна CELLEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cellex:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cellex протягом дня — +2.06%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cellex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cellex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cellex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cellex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cellex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
+2.06%
-29.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cellex is a decentralized launch platform designed to enable transparent and structured token distribution. By using a unique system of time-locked Cells organized into Clusters, Cellex ensures fair access for all participants while preventing sniping and early dumping. Projects can define their own launch parameters, including pricing, unlock schedules, and market cap targets, allowing for customizable and secure token launches. Built on Ethereum with future Solana integration planned, Cellex provides both builders and investors with a predictable, tamper-proof, and equitable launch environment.
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