Ціна Celium (SN51)
Поточна ціна Celium (SN51) сьогодні становить 30,21 USD з ринковою капіталізацією $ 38,59M USD. Ціна SN51 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celium:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Celium протягом дня — +2,85%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celium до USD становила $ +0,836194.
За останні 30 днів зміна ціни Celium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Celium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Celium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,836194
|+2,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Celium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,25%
+2,85%
-12,14%
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