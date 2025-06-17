Сьогоднішня ціна Celium (SN51)

Поточна ціна Celium (SN51) сьогодні становить 30,21 USD з ринковою капіталізацією $ 38,59M USD. Ціна SN51 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celium:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Celium протягом дня — +2,85%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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